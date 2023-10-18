Авербух: «Ледниковый период» поставлен на паузу, но у меня большие планы

Режиссер-постановщик ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух рассказал «Газете.Ru», что Константин Эрнст и дирекция Первого канала решили поставить на паузу «Ледниковый период» и сфокусировать свое внимание на показе спортивных событий по фигурному катанию.

«У «Ледникового периода» и его производных прошло 16 потрясающих сезонов, за что большое спасибо Константину Эрнсту. За всю историю проекта это не первый раз, когда его ставят на паузу, поскольку он требует много сил и внимания, — сказал Авербух. — Сейчас в России проходит множество внутренних соревнований (этапы Гран-при России, чемпионат страны, турнир по прыжкам, соревнования по шоу-программам. — «Газета.Ru»). Важнее показывать эти турниры, чтобы каждый этап Гран-при становился настоящим событием для зрителей».

По мнению Авербуха, активный показ соревнований на Первом канале способен поднять мотивацию российских фигуристов, которые временно отстранены от международных соревнований.

«Когда несправедливое отстранение наших фигуристов от международных турниров закончится, возможно, «Ледниковый период» снова вернется, но в любом случае все решения принимаются руководством Первого канала и Константином Эрнстом лично. Если поступит предложение возобновить этот проект, мы с радостью его примем», — сказал Авербух.

Также серебряный призер Олимпиады сообщил, что у него «большие планы» на новые ледовые проекты. В 2023 году на Первом канале будет показано гала-шоу к его 50-летию. Само мероприятие состоится 17 декабря в Москве на «ВТБ Арене».

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