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Известный агент заявил, что зарплата футболиста «Спартака» больше, чем у всей сборной Кении

Агент Селюк: зарплата игрока «Спартака» Джикии больше, чем у всей сборной Кении

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selukdimitry/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче между сборными России и Кении. Слова Селюка передает «РБ Спорт».

«Футболисты из Африки очень мотивированные, они хотят проявить себя и сделать карьеру. Например, у того же Джикии в месяц зарплата больше, чем у всего основного состава сборной Кении. На фоне мотивированных игроков из Африки наши футболисты из РПЛ будут казаться теми, кто оброс жирком», — сказал Селюк.

16 октября сборная России сыграла вничью с Кенией со счетом 2:2. Забитыми голами отметились Александр Соболев и Иван Обляков. Россияне смогли сравнять счет лишь на 89-й минуте матча. В этом матче Карпин выпустил на поле лишь одного игрока (Дмитрия Баринова), который выходил в основном составе в предыдущем матче.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские игры.

Ранее экс-глава РФС заявил, что Валерий Карпин ищет пути отхода из сборной России.

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