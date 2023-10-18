Известный футболист признал вину по делу о ставках

Полузащитник сборной Италии и «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали признал вину по делу о ставках. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, Тонали 17 октября в Италии дал показания по делу о ставках. Сообщается, что футболист готов пойти на сделку со следствием.

12 октября Корона рассказал, что на ставках играет полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли, а потом заявил, что Сандро Тонали и Николо Дзаньоло «тоже делают это». В частности, по его данным, Дзаньоло, будучи игроком «Ромы», делал ставку на матч своей команды в Кубке Италии, когда находился на скамейке запасных.

Сообщалось, что Тонали пройдет курс лечения от азартной зависимости.

23-летний Тонали известен по выступлениям за «Брешию» и «Милан». На его счету 15 матчей за сборную Италии. 24-летний Дзаньоло ранее играл за миланский «Интер», «Рому» и стамбульский «Галатасарай». В его активе также 15 игр за национальную команду.

Ранее агент Марко Джордано, представляющий интересы Николо Фаджоли, рассказал об игровой зависимости своего клиента.