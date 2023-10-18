«Вашингтон» Овечкина установил антирекорд посещаемости

«Вашингтон Кэпиталз» впервые за 14 лет не собрал аншлаг на домашней арене в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Washington Post.

По данным источника, серия из аншлагов на матчах столичной команды продолжалась 588 матчей. В последний раз на игры «Кэпиталз» не собиралась полная арена в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» в марте 2009 года. Вместимость арены «столичных» составляет 18 506 зрителей.

В ночь на 17 октября «Вашингтон Кэпиталз» обыграл на своей площадке «Калгари Флэймз». Основное время закончилось со счетом 2:2. За «Вашингтон» шайбы на свой счет записали Мэттью Филлипс и Коннор Макмайкл. В составе «Калгари» отличились Адам Ружичка и Диллон Дюбе.

В овертайме зрители не увидели заброшенных шайб. Победный буллит в составе «Вашингтона» реализовал Евгений Кузнецов. Александр Овечкин не смог отличиться за «Кэпиталз» во второй игре подряд на старте нового сезона.

Ранее хоккеист «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ.