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Обладатель Кубка Стэнли поддержал Овечкина, который не может забить в новом сезоне

Вице-президент КХЛ Каменский считает, что Овечкин наладит свою результативность

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал выступление форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на старте нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Каменского передает «Спорт-Экспресс».

«У них сезон только начался. Старты бывают разные. Сейчас только начало сезона. Не стоит торопиться с выводами! Он уже все всем доказал. Все будет нормально», — сказал Каменский.

Овечкин не смог набрать ни одного результативного балла за два стартовых матча.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее неудачный старт Овечкина в сезоне НХЛ объяснили нефорсированной подготовкой.

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Хоккей. НХЛ
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