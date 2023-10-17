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В Госдуме признались, что хотели, чтобы Камерун забил России

Депутат Журова призналась, что хотела, чтобы Россия сыграла вничью с Камеруном

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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова призвала относиться к товарищеским матчам сборной России по футболу менее серьезно, чем к играм на официальных турнирах. Ее слова передает Metaratings.

«Все товарищеские матчи нужно играть вничью, даже специально. Я очень болела, чтобы Камерун забил и была ничья. Если бы это был чемпионат мира, тогда надо играть на полную. В товарищеских матчах мотивация всегда меньше. Не надо к ним относиться так серьезно.

В нашем случае вообще хорошо, что мы можем их проводить, есть страны, которые готовы с нами играть», — сказала Журова.

12 октября сборная России обыграла Камерун со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий ЦСКА Федор Чалов.

Сборные России и Камеруна лишь дважды встречались друг с другом. В 1994 году россияне на групповой стадии чемпионата мира разгромили африканскую команду со счетом 6:1. В 2011 году Россия и Камерун провели товарищеский матч в Австрии и разошлись ничьей 0:0.

С весны 2022 года сборная России не участвует в международных турнирах и проводит только товарищеские встречи. Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в конце 2021 года в отборочном турнире к чемпионату мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Афганистана добивался проигрыша своей команды в отборе к ЧМ.

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