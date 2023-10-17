Российский футболист вошел в список лучших игроков в истории чемпионата Англии

Издание FourFourTwo опубликовала рейтинг лучших игроков в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).

Лучшим игроком в истории признан экс-футболист лондонского «Арсенала» Тьерри Анри. Криштиану Роналду, выступавший за «Манчестер Юнайтед», занял второе место. Тройку лучших замкнул экс-игрок «Ньюкасла» Алан Ширер.

В этот список попал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. Россиянин занял 99-е место в топ-100. В профессиональной карьере футболиста Канчельскис также выступал за «Эвертон», «Фиорентину», «Рейнджерс», «Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Сатурн», «Крылья Советов» и ряд других команд.

На его счету 36 матчей в составе сборной России. Канчельскис — победитель молодежного чемпионата Европы 1990 года.

В середине июля Канчельскис был назначен генеральным директором казахстанского «Тобола». До этого он работал тренером в узбекском «Навбахоре», «Солярисе», «Юрмале» и «Уфе».

Ранее Канчельскис выразил мнение, что сборная России смогла бы выйти из группы на чемпионате Европы 2024 года.