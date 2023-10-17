Российская альпинистка упала с высоты 6700 метров и погибла в горах

Член правления Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко заявила, что российская спортсменка Надежда Оленева погибла. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Можно ли подтвердить факт смерти Оленевой? Да», — заявил Яковенко.

14 октября издание The Himalayan Times опубликовало информацию, в которой было сказано, что спортсменка упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Оленева входила в группу из трех альпинистов, которые находились на высоте 6680 метров.

Вместе с ней поднимались Роман Абилдаев и Расим Кашапов. Они планировали подняться на гору высотой 8167 метров. Остальные участники экспедиции находятся над базовым лагерем.

Надежда Оленева — чемпионка России по альпинизму 2022 года. Спортсменке 38 лет.

Ранее сообщалось, что вертолет не смог обнаружить упавшую Оленеву из-за сошедшей лавины.