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Вратарь сборной РФ объяснил пропущенный мяч в игре с Кенией плохим газоном

Вратарь сборной РФ Помазун об игре с Кенией: поле было нехорошего качества

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РИА Новости

Голкипер сборной России и екатеринбургского «Урала» Илья Помазун заявил, что пропустил первый мяч в игре против Кении из-за не самого лучшего поля, передает «Спорт-Экспресс».

«Как оценю дебют за сборную? Первый гол... Поле не очень хорошего качества. Мяч отскочил. Второй гол — ошиблись. Дебюты разные бывают. У меня были и похуже», — сказал Помазун.

Игра прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Ранее Александр Мостовой назвал кошмаром игру сборной России.

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