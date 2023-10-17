Сборную России призвали не позориться после ничейного матча с Кенией

Нападающий медиафутбольного клуба «10» Сергей «Кутуз» Кутузов заявил в своем Telegram-канале, что он шокирован результатом товарищеского матча, в котором сборная России сыграла вничью с Кенией.

«Решил глянуть сборную. Посмотрел 37 минут, и сказать, что я в шоке — это ничего не сказать. Лучше не играть вообще эти товарки, чем так позориться», — написал Кутузов.

Игра прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее игроков сборной России назвали очень-очень слабыми.