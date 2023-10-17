Болельщики начали покидать стадион, где из-за теракта прервался матч

Фанаты начали покидать брюссельский стадион «Руа Бодуэн», где проходил отборочный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Бельгии и Швеции, который был прерван из-за теракта в бельгийской столице, передает Het Laatste Nieuws.

В результате теракта были убиты два болельщика сборной Швеции. Во время совершения преступления террорист кричал «Аллах акбар».

Позже в социальный сетях преступника появилось видео, в котором он заявил, что «убил неверных». Террорист был одет в оранжевую куртку. На его странице в соцсетях есть посты, которые посвящены вооруженному конфликту между Палестиной и Израилем.

Матч был прерван после первого тайма, который закончился со счетом 1:1. На 15-й минуте счет открыл швед Виктор Дьекереш, на 32-й минуте Ромелу Лукаку с пенальти восстановил равновесие.

Премьер Бельгии Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя к бдительности после нападения неизвестного на футбольных болельщиков в центре города, напавший успел скрыться, его ищут. Кризисный центр также рекомендовал столичным жителям не выходить на улицу без необходимости.

Ранее матч Бельгии и Швеции прервали из-за убийства двух скандинавских фанатов.