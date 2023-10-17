Стало известно, почему фанатов долго не выпускают со стадиона после теракта в Бельгии

Председатель Шведского футбольного союза Фредерик Рейнфельдт рассказал, что полиция Брюсселя долго не выпускает фанатов со стадиона после убийства двоих фанатов скандинавской сборной из-за того, что на арене безопасно находиться, передает Voetbal International.

«Футболисты приняли решение не продолжать матч. Здесь 700 шведских болельщиков. Полиция заявила, что стадион — самое безопасное место. Никто не знает, как долго это продлится», — сказал Рейнфельдт.

Первый тайм закончился вничью 1:1. На 15-й минуте счет открыл швед Виктор Дьекереш, на 32-й минуте Ромелу Лукаку с пенальти восстановил равновесие.

Премьер Бельгии Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя к бдительности после нападения неизвестного на футбольных болельщиков в центре города, напавший успел скрыться, его ищут. Кризисный центр также рекомендовал столичным жителям не выходить на улицу без необходимости.

На данный момент известно о двух погибших и нескольких раненых. Предположительно, речь идет о гражданах Швеции, приехавших в Брюссель, чтобы поддержать шведскую сборную по футболу. Нападавший записал видео, в котором заявил, что он связан с организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России) и убивает «неверных», а также готов погибнуть за свою религию.

Ранее убивший двух шведских болельщиков террорист кричал «Аллах акбар».