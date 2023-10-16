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Футбольных экспертов обвинили в настраивании игроков на предательство Родины

Кожевников осудил футбольных экспертов за советы игрокам уезжать из России

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Кожевников раскритиковал футбольных экспертов, которые призывают российских игроков уезжать в европейские чемпионаты. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«К хоккею абсолютно не применимо мнение, что нужно бежать из чемпионата России. Кому нужно, те уедут в НХЛ, с этим сейчас проблем нет. Кто захочет — останется в КХЛ играть.

Насколько нужно не понимать русских людей, чтобы настраивать их на то, чтобы они предавали родину. Сама фраза «бежать» — уже подлость. Какие они после это эксперты? Пускай сами бегут. Считаю, это подленько.

Они имеют ввиду, что падает уровень лиги и поэтому нужно «бежать»? Можно и потерпеть ради страны, в которой ты живешь. Но тут каждый поступает, как хочет. У нас свободная страна. Все сами принимают решения», — заявил Кожевников.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после товарищеского матча с командой Катара заявил, что отечественным игрокам нужно уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ). Позже он объяснил свои слова тем, что не советовал покидать лигу всем, а его слова касаются только трансферов в топ-5 чемпионатов Европы.

Сейчас в топ-5 европейских чемпионатов выступают только трое россиян. Полузащитник Александр Головин защищает цвета «Монако», Далер Кузяев — «Гавра», а Алексей Миранчук играет в Италии за «Аталанту».

Ранее Егор Титов призвал российских игроков не уезжать, а убегать в Европу.

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Футбол. Чемпионат России
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