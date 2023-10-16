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Малкина и Овечкина сравнили с музыкантами

Вице-президент «Металлурга» Величкин призвал не сравнивать Малкина и Овечкина

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин заявил, что нельзя сравнивать форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Малкина и Овечкина нельзя cравнивать. Нельзя cравнивать легковой автомобиль и трактор. Для поcева лучше трактор, а для езды — машина. Кто из них машина? Это неcравнимые ребята. Один cкрипач, другой — пианиcт. Невозможно cравнить, кто лучше на cкрипке играет или на рояле, вот так и у них», — заявил Величкин.

Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймз» (5:2). Для него этот гол стал 473‑м в карьере. Евгений Малкин догнал по этому показателю Александра Могильного (473) и делит с ним третье место среди российских хоккеистов лиги за всю историю, уступая лишь Сергею Федорову (483) и Александру Овечкину (822).

Капитан «столичных» Овечкин при этом является единственным россиянином в «клубе 500» и идет вторым в общем списке снайперов после Уэйна Гретцки (894).

Ранее Малкин заявил, что попытается догнать Овечкина.

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Хоккей. НХЛ
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