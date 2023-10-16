Губерниев назвал хоккеиста Хохлачева уголовным преступником

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал скандальный поступок форварда хабаровского «Амура» Александра Хохлачева, который запрыгнул на чужой автомобиль. Слова Губерниева передает «РБ Спорт».

«Нужно привлечь его к уголовной ответственности. Так что этим должен заниматься не клуб, а правоохранительные органы. Человек в нетрезвом состоянии. Значит, это «уголовка». Так что товарищ Хохлачев – уголовный преступник, и правоохранительным органам нужно уделить особое внимание», — сказал Губерниев.

Инцидент произошел в Хабаровске в ночь на 15 октября после того, как «Амур» проиграл казанскому клубу «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хохлачев шел с приятелями вдоль автодороги, увидел автомобиль, разбежался и запрыгнул на капот машины, после чего прошелся по крыше.

В произошедшем разбирается руководство клуба «Амур», проверяя в том числе действия других своих игроков — защитника Виктора Балдаева и нападающего Вячеслава Грецкого. Отмечается, что Хохлачев не забрасывал шайбы в ворота соперников уже 11 матчей подряд. КХЛ и полиция также проводят проверки.

Ранее Хохлачева призвали «заплатить» за нарушение закона.