В РФС назвали сообщения об отмене решения УЕФА о допуске россиян вбросами журналистов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал вбросами журналистов информацию о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил свое решение допустить сборные России до 17 лет до участия в соревнованиях под своей эгидой. Слова Митрофанова передает РИА Новости.

«Отдельные журналисты стали вбрасывать информацию относительно того, что исполком УЕФА что-то отменил. Но об этом надо спрашивать их», — сказал Митрофанов.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. 12 сентября национальная команда сыграла вничью с Катаром 1:1.

Президент УЕФА Александр Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 10 октября это решение было отменено.

Ранее Митрофанов заявил, что сборная России сыграет с Кенией в Турции на поле отеля, так как не было целесообразно платить деньги за 30-тысячный стадион, который будет пустовать.