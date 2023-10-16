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19-летний российский защитник попал в топ-3 лучших игроков матча НХЛ

Защитник «Анахайма» Минтюков стал третьей звездой матча НХЛ с «Каролиной»

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Global Look Press

19-летний российский защитник клуба «Анахайм Дакс» Павел Минтюков был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме, завершилась победой хозяйской команды со счетом 6:3. Минтюков стал автором третьего гола «Дакс». Его ассистентами выступили Джексон ЛаКомбе и Райан Строум. Для российского защитника эта заброшенная шайба стала первой в Национальной хоккейной лиге.

Первый звездой матча был признан американский нападающий »Анахайма» Фрэнк Ватрано, которой оформил хет-трик. На второй строчке оказался голкипер «Дакс» Лукаш Достал, который отразил 32 удара по своим воротам из 36.

Минтюков был выбран «Анахайм Дакс» под общим 10‑м номером на драфте НХЛ 2022 года. В июле 2023 года команда подписала с ним трехлетний контракт новичка. В мае 2023 года Минтюков, на тот момент выступавший за «Оттаву 67» стал обладателем награды имени Макса Камински, которая ежегодно вручается лучшему защитнику Хоккейной лиги Онтарио (OHL).

Ранее гол Тарасенко помог «Оттаве» обыграть «Тампу».

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