Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российская фигуристка посмеялась над своей ошибкой на этапе Гран-при

Фигуристка Фролова объяснила расслабленностью ошибку в прокате на Гран-при

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Анна Фролова, которая занимается в группе у Евгения Рукавицына, с юмором отнеслась к своей ошибке в конце произвольной программы на первом этапе Гран-при России. Ее слова передает Sport24.

Уже в завершении проката Фролова при выходе из вращений не удержала равновесие и коснулась рукой льда.

«Довольна, счастлива, но эмоционально вымоталась. В конце немного расслабилась. Первый раз такое, что срываю заклон в конце. Зато опыт какой! Захожу на поклон, меня пошатывает и все — понимаю, что ошибка неизбежна. Чувствую себя уверенно с этим контентом. Хотелось бы усложняться, обсудим это с тренером», — заявила фигуристка.

Фролова получила 137,49 балла за произвольную программу и 210,88 балла в общей сумме, что помогло ей завоевать серебро этапа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6–8 октября в Лозанне, но не стала этого делать. О решении не допустить российских фигуристов до международных стартов в сезоне-2023/24 было объявлено 9 октября.

Ранее Алина Загитова похвалила 15-летнюю фигуристку после этапа Гран-при России.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий