Российская фигуристка посмеялась над своей ошибкой на этапе Гран-при

Российская фигуристка Анна Фролова, которая занимается в группе у Евгения Рукавицына, с юмором отнеслась к своей ошибке в конце произвольной программы на первом этапе Гран-при России. Ее слова передает Sport24.

Уже в завершении проката Фролова при выходе из вращений не удержала равновесие и коснулась рукой льда.

«Довольна, счастлива, но эмоционально вымоталась. В конце немного расслабилась. Первый раз такое, что срываю заклон в конце. Зато опыт какой! Захожу на поклон, меня пошатывает и все — понимаю, что ошибка неизбежна. Чувствую себя уверенно с этим контентом. Хотелось бы усложняться, обсудим это с тренером», — заявила фигуристка.

Фролова получила 137,49 балла за произвольную программу и 210,88 балла в общей сумме, что помогло ей завоевать серебро этапа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6–8 октября в Лозанне, но не стала этого делать. О решении не допустить российских фигуристов до международных стартов в сезоне-2023/24 было объявлено 9 октября.

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