Загитова показала образ на этап Гран-при России

Олимпийская чемпионка — 2018 по фигурному катанию Алина Загитова показала своим подписчикам в Telegram-канале образ, в котором она предстала во второй и заключительный день первого этапа Гран-при России в Уфе.

Загитова использовала в своей одежде только черный цвет, а наряд спортсменки состоял из брюк клеш и рубашки с большими пуговицами.

Победителями этапа Гран-при России стали Евгений Семененко (мужское одиночное катание), Аделия Петросян (женское одиночное катание) и танцевальный дуэт Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Загитова выступила в полупрозрачном платье.