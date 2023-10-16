Месси сообщили, что он выиграл «Золотой мяч»

Нападающему американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелю Месси сообщили, что он стал победителем престижной футбольной премии «Золотой мяч», которая вручается ежегодно. Об этом сообщило издание Bola Sport со ссылкой на информацию от друга Месси Алессандро Доссетти.

По информации источника, Месси получил сообщение о своей победе 13 октября. Если информация подтвердится, то форвард выиграет восьмой «Золотой мяч» в карьере.

Летом 2023 года Месси после двух лет во французском «ПСЖ» перешел в американский «Интер Майами». Он дебютировал за клуб 22 июля, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

8 октября «Интер Майами» проиграл «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС и лишился шансов на выход в плей-офф турнира, оставшись на предпоследней строчке турнирной таблицы.

18 декабря 2022 года в финале чемпионата мира сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси (3:3). В серии пенальти точнее оказались аргентинцы, Месси реализовал свою попытку.

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