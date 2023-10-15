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Сборной России предложили вызвать Аршавина и Мостового, чтобы обыграть Кению

Селюк о сборной Кении: пожарники из Белоруссии оказали бы больше сопротивления

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Футбольный агент Дмитрий Селюк признался, что не понимает, почему сборная России выбрала себе в соперники Кению. Об этом он заявил Metaratings.

«Если бы взяли пожарников из Белоруссии, думаю, они бы оказали больше сопротивления. Я не могу понять, для чего это делается? Я понимаю, политические мотивы, согласилась сыграть. Сыграйте со сборной легионеров, играющих в России. Зачем нужна эта Кения? Для чего? Но с точки зрения спортивной, тогда можно вызвать Сашу Мостового, Карпина, Аршавина. Поверьте мне, они обыграют сборную Кении», — сказал Селюк.

Сборные России и Кении встретятся в Турции 16 октября в 19:00 по московскому времени на стадионе «Мардан».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

12 октября россияне в товарищеском матче обыграли Камерун со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Ранее Валерий Карпин рассказал, как относится к матчу с Кенией.

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