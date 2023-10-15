Назван хоккеист, который, помимо Овечкина, может побороться за рекорд Гретцки

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин считает, что вряд ли кто-то сможет достигнуть показателей Гретцки кроме Овечкина. Его слова передает RT.

«На мой взгляд, погоня Овечкина за рекордом Гретцки переходит в разряд достижений на все времена и является чем-то запредельным. Такое уже вряд ли кто-то сумеет перебить. Кроме все того же Мэттьюса, пожалуй, шансов ни у кого не будет. В отношении Малкина стоит мыслить более трезво, он скорее про «гол + пас» и про связанные с этим триумфы, на чем ему и стоит сконцентрироваться, пока у него идет такая вдохновенная игра», — сказал Рыбин.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее сообщалось, что Малкин попытается догнать Овечкина по голам в НХЛ.