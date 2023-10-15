Иностранный тренер считает, что санкции помогли сборной России

Главный тренер сборной Кении по футболу Энгин Фират считает, что санкции по отношению к России стали позитивными для национальной команды и чемпионата. Об этом он заявил РИА Новости.

«Санкции помогают Карпину заново выстроить сборную, это позитивный момент. Именно сейчас есть время, чтобы дать молодым дорогу. Например, таким ребятам, как Сергей Волков. РПЛ всегда была качественной лигой, но из-за санкций УЕФА очень многие хорошие легионеры покинули лигу. Если молодые игроки и дальше продолжат расти, уверен, это обеспечит яркое будущее для вашего чемпионата», — сказал Фират.

Сборные России и Кении проведут товарищеский матч в Турции 16 октября. Встреча состоится в 19:00 по московскому времени.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Команда Валерия Карпина пропустила чемпионат мира в Катаре, так и не сумев принять участие в стыковых матчах.

Ранее Фират заявил, что сборная России будет одной из топ-команд мира.