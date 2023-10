Спасатели с высоты обнаружили альпинистку Оленеву

Спасатели обнаружили российскую альпинистку Надежду Оленеву с вертолета, но на данный момент они не могут спуститься к ней по причине ухудшающейся погоды. Об этом «Матч ТВ» сообщили в Федерации альпинизма России.

«Двое ребят cпуcтилиcь вчера, cегодня они делали облет вмеcте c пилотами. C выcоты они увидели лежащую Надю, но гарантировать, жива она или нет, никто не может, потому что видели ее только c выcоты. Для того, чтобы конcтатировать, нужно cпуcтитьcя к ней.

Вертолет не может сделать второй облет, потому что начинает портиться погода. Чтобы к ней спуститься, нужна специальная лебедка, по которой спасатель опустится вниз. Вертолет может только зависнуть, сесть там он не может», — сообщили в федерации.

14 октября издание The Himalayan Times опубликовало информацию, в которой было сказано, что спортсменка упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Оленева входила в группу из трех альпинистов, которые находились на высоте 6680 метров.

Вместе с ней поднимались Роман Абилдаев и Расим Кашапов. Они планировали подняться на гору высотой 8167 метров. Остальные участники экспедиции находятся над базовым лагерем.

Оленева — чемпионка России по альпинизму 2022 года. Спортсменке 38 лет.

Ранее Федерация альпинизма России прокомментировала информацию о падении Оленевой.