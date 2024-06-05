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Экс-глава Самарской области перейдет в «Ростех»

ТАСС: экс-губернатор Самарской области станет помощником топ-менеджера «Ростеха»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров станет первым заместителем генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Да, действительно», — сказал источник в ответ на соответствующий вопрос.

При этом в «Ростехе» пока не подтвердили эту информацию.

31 мая Азаров заявил, что покидает свой пост. Он был избран главой региона в 2018 году, а перед этим временно исполнял обязанности губернатора. Правительство региона опубликовало видеообращение Азарова, в котором он рассказал, что принял решение о завершении работы в должности главы региона. По его словам, «завершен большой этап работы».

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который с весны 2016 года занимал пост заместителя губернатора Тульской области, затем первого заместителя губернатора Тульской области — председателя правительства региона. Он станет самым молодым главой региона в России.

Ранее Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай.

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