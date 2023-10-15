Фигурист Мозалев: во время отстранения россиян буду работать и учить что-то новое

Российский фигурист Андрей Мозалев выразил надежду на то, что россиян допустят на международные соревнования, передает «Спорт-Экспресс».

«Я все-таки надеюсь, что когда-то нас уже пустят. Пока буду работать и учить что-то новое, чтобы, выходя на международную арену, я был на 200% готов выигрывать», — сказал Мозалев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

12 октября МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Организация должна была рассмотреть вопрос о допуске России и Белоруссии на заседании совета, который состоялся 6–8 октября в Лозанне, но не стала этого делать. О решении не допустить российских фигуристов до международных стартов в сезоне-2023/24 было объявлено 9 октября.

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