Экс-футболист ЦСКА призвал не платить членские взносы в УЕФА

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что Союзу европейских футбольных ассоциаций нужны только деньги от Российского футбольного союза (РФС), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Зачем платить членские взносы в УЕФА? Нас никуда не пустят. Им просто нужны деньги. Зачем платить за то, чем ты не пользуешься? Сборные не играют, клубы — тоже. Значит, мы никому ничего не должны», — сказал Масалитин.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

16 октября сборная России сыграет с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

12 октября сборная России обыграла национальную команду Камеруна со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Чалов.

Ранее в Чехии заявили, что азиатские сборные будут бойкотировать матчи с Россией.