Валиева получила дорогой подарок от американца

Российская фигуристка Камила Валиева получила дорогой подарок от болельщика из США. 17-летней спортсменке подарили корзину яблок, на дне которой лежал iPhone 15 Pro Max. Об этом сообщает Telegram-канал в фан-группе Валиевой.

«Счастливая обладательница нового iPhone 15 Pro Max 1TB. Этот подарок Камиле подготовил болельщик из США, спасибо за то, что радуете Камилу!» — подписано видео.

Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. 8 февраля организаторы Игр отменили церемонию награждения по итогам командного турнира, поскольку Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву из-за того, что ее допинг-проба, которую та сдала во время чемпионата России — 2022, дала положительный результат на триметазидин, препарат, который запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешила спортсменке принять участие в личном турнире при том условии, что награждение не будет проведено, если Валиева возьмет медаль. Спортсменка стала четвертой в личном турнире, что позволило россиянкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой, а также японке Каори Сакомото получить свои награды. Новые слушания CAS по делу Валиевой пройдут 9 и 10 ноября.

Ранее Авербух назвал главных соперниц Валиевой в новом сезоне.