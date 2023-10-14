Фанаты «Вашингтона» встретили Овечкина овациями

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон» принимает на своей площадке «Питтсбург».

Фанаты «Вашингтона» встретили овациями капитана команды Александра Овечкина.

Этот матч стал первым для «Кэпиталз» на домашней арене с апреля 2023 года, когда «Вашингтон» завершил прошлый сезон.

Сейчас идет второй период матча. «Питтсбург» выигрывает со счетом 2:0.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Победителем прошлого сезона стал «Вегас», который выиграл Кубок Стэнли впервые в своей истории. В финальной серии «Вегас» обыграл «Флориду Пантерз» со счетом 4:1.

Ранее тренер «Вашингтона» поделился ожиданиями от Овечкина в новом сезоне.