Роналду отреагировал на выход Португалии на Евро-2024

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал в своих соцсетях на выход сборной Португалии в финальную часть Евро-2024.

«Мы на Евро-2024. Очень рад помочь Португалии пробиться еще раз в финальную часть великого соревнования. Особая благодарность федерации футбола Португалии и болельщикам, присутствовавшим на стадионе», — написал Роналду.

В отборочном матче Евро-2024 Португалия обыграла Словакию. В составе победителей отметились Гонсалу Рамуш и Криштиану Роналду, который оформил дубль. За Словакию отличились Давид Ганцко и Станислав Лоботка.

Сборная Португалии смогла досрочно пробиться на чемпионат Европы, который летом 2024 года пройдет в Германии. Сейчас португальцы занимают первое место в группе, набрав 21 очко. Словакия занимает второе место, набрав 13 баллов.

В следующем туре Португалия сыграет с Боснией и Герцеговиной, Словакия встретится с Люксембургом.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что Роналду почти в два раза обойдет Лионеля Месси по доходам в 2023 году.