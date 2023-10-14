Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Роналду отреагировал на выход Португалии на Евро-2024

Роналду: очень рад помочь Португалии пробиться на Евро

close
100%
Kai Pfaffenbach/Reuters

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал в своих соцсетях на выход сборной Португалии в финальную часть Евро-2024.

«Мы на Евро-2024. Очень рад помочь Португалии пробиться еще раз в финальную часть великого соревнования. Особая благодарность федерации футбола Португалии и болельщикам, присутствовавшим на стадионе», — написал Роналду.

В отборочном матче Евро-2024 Португалия обыграла Словакию. В составе победителей отметились Гонсалу Рамуш и Криштиану Роналду, который оформил дубль. За Словакию отличились Давид Ганцко и Станислав Лоботка.

Сборная Португалии смогла досрочно пробиться на чемпионат Европы, который летом 2024 года пройдет в Германии. Сейчас португальцы занимают первое место в группе, набрав 21 очко. Словакия занимает второе место, набрав 13 баллов.

В следующем туре Португалия сыграет с Боснией и Герцеговиной, Словакия встретится с Люксембургом.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что Роналду почти в два раза обойдет Лионеля Месси по доходам в 2023 году.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий