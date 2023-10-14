В Канаде заявили, что Овечкин отстает на один гол от статуса лучшего снайпера в истории НХЛ

Канадское издание TSN опубликовало список лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с поправкой на эпоху, согласно которому форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает второе место, отставая от Горди Хоу на одну шайбу.

Пятерка лидеров в списке снайперов с поправкой на эпоху:

1. Горди Хоу, 801 гол на самом деле, 925 голов с поправкой на эпоху, разница +124.

2. Александр Овечкин, 822, 924, +102.

3. Яромир Ягр, 766, 841, +75.

4. Уэйн Гретцки, 894, 758, -136.

5. Теэму Селянне, 684, 741, +57.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

В первом матче регулярного чемпионата нового сезона «Вашингтон» на своей площадке сыграет с «Питтсбург Пингвинз». Матч состоится 14 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2.30 по московскому времени.

Ранее тренер «Вашингтона» поделился ожиданиями от Овечкина в новом сезоне.