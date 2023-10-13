РУСАДА уведомило WADA о несогласии с лишением статуса соответствия

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило уведомление Всемирному антидопинговому агентству (WADA) о несогласии с лишением статуса соответствия, информирует РИА Новости.

В пресс-службе РУСАДА заявили, что текущая операционная деятельность агентства реализуется в строгом соответствии с международными стандартами, и что РУСАДА обеспечивает реализацию положений кодекса посредством разработки и утверждения антидопинговых правил, на основании которых организация ведет свою деятельность.

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Кроме того, WADA наказало 218 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории.

В WADA и ранее заявляли, что статус РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Российская организация будет иметь этот статус, пока не выполнит все условия восстановления. Напомним, в декабре 2019 года исполком WADA в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса.

21 сентября в Министерстве спорта России заявили об отказе платить взносы в WADA на прежних условиях.

Ранее в РУСАДА признали вину фигуристки Камилы Валиевой в употреблении допинга.