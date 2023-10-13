МОК включит пять новых видов спорта в программу Олимпийских игр

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что на исполкоме было принято решение включить в программу Игр-2028 пять новых видов спорта. Слова Баха передает РИА Новости.

«Принято предложение оргкомитета Игр-2028 по пяти видам спорта — бейсбол/софтбол, флаг-футбол, лакросс, сквош и крикет. Предложение принято пакетом, оно полностью соответствует спортивной культуре хозяев, то есть американского спорта», — заявил Бах.

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе (США).

12 октября МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Бах ушел от ответа на вопрос о давлении со стороны США.