В «Шахтере» прокомментировали информацию о побеге украинского футболиста в Россию

В украинском футбольном клубе «Шахтер» прокомментировали исчезновение полузащитника Александра Распутько. Слова украинского источника передает «Чемпионат».

«У него через полгода заканчивается контракт. В клубе на него начали давить, чтобы продлил. Он отказывался. Не устраивали предложенные финансовые условия. Его начали наказывать — не ставить на игры. А на Лигу УЕФА взяли, потому что результат нужен. И там он пропал. Телефон выключен», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что Распутько после встречи юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» не вернулся на родину.

Отмечалось, что в аэропорту был найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Как сообщает Telegram-канал «Брутальный футбол», Распутько сбежал в Россию, где запросил политическое убежище.

Недавно 19-летний футболист подписал с «Шахтером» пятилетний контракт. Он принял участие в четырех матчах в составе юношеской сборной Украины, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Распутько покинул «Шахтер» из-за пророссийских взглядов.