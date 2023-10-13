Олимпийский чемпион назвал президента МОК Баха игрушкой в руках политиков

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха игрушкой в руках политиков. Своим мнением он поделился с ТАСС.

«Бах — игрушка в руках политиков. Считаю, что ему не нужно было вручать орден Почета после Олимпиады в Сочи. Но лишать его этой награды сейчас смысла не вижу.

Очень многие cчитают, что МОК и его президент являютcя инициаторами глобального раздрая в мировом cпорте. Это глубокое заблуждение. Это дело рук политиков — как они прикажут Баху, так и будет. Cейчаc правят бал американцы, но давно это пора делать нам, к cожалению, мы недоcтаточно занимаемcя внешней политикой», — заявил Тихонов.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Фетисов заявил, что для него МОК и Баха не существует.