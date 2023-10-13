Экс-футболист «Динамо» назвал лучшего игрока матча Россия — Камерун

Бывший футболист «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков считает вратаря сборной России Матвея Сафонова лучшим игроком товарищеского матча против Камеруна. Своим мнением он поделился с Vporgnoze.ru.

«Думаю, что Сафонов лучший игрок матча. Не Чалов, который забил, и никто-либо другой. Вратарь несколько раз выручил. Кто бы там ни говорил, что били во вратаря, главное было занять позицию», — заявил экс-футболист.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась победой сборной России со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Федор Чалов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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