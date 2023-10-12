Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тренер сборной Камеруна оценил стиль Валерия Карпина

Тренер сборной Камеруна Сонг назвал Валерия Карпина стильным

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг после товарищеского матча против национальной команды России заявил, что считает наставника российской сборной Валерия Карпина стильным. Его слова передает «Газета.Ru».

«Конечно, у Карпина есть чувство стиля. Когда вы выходите на матч, вы должны представлять не только себя, но и свою сборную. Когда вы выбираете ту или иную одежду, вы должны исходить из того, как вы себя ощущаете. Я считаю, что Карпин выглядит органично, у него есть стиль», — заявил Сонг.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой хозяев с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Чалов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг заявил, что ему понравилось в Москве.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий