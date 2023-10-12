Тренер сборной Камеруна оценил стиль Валерия Карпина

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг после товарищеского матча против национальной команды России заявил, что считает наставника российской сборной Валерия Карпина стильным. Его слова передает «Газета.Ru».

«Конечно, у Карпина есть чувство стиля. Когда вы выходите на матч, вы должны представлять не только себя, но и свою сборную. Когда вы выбираете ту или иную одежду, вы должны исходить из того, как вы себя ощущаете. Я считаю, что Карпин выглядит органично, у него есть стиль», — заявил Сонг.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой хозяев с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Чалов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг заявил, что ему понравилось в Москве.