Тренер сборной Камеруна объяснил поражение от сборной России

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг после товарищеского матча против национальной команды России заявил, что его подопечные в прошедшем матче не смогли реализовать задуманное на тренировках. Его слова передает «Газета.Ru».

«Это была прекрасная игра двух команд, я доволен игроками своей команды. Важно отметить, что игроки сборной России сыграны, они играют в местном чемпионате, поэтому знают друг друга очень хорошо. Это крайне важно для национальной сборной. У нас не все получилось, мы не смогли реализовать задуманное, но я очень доволен нашей командой, это отличная возможность подготовиться к будущим матчам.

Будущее Николя Нгамале? Я считаю, что он достоин войти в список из 24 человек, которые отправятся на Кубок африканских наций в январе 2024 года. У него потрясающие человеческие характеристики, для нас важно, чтобы он был частью нашего коллектива», — заявил Сонг.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершился победой хозяев с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Федор Чалов. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

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