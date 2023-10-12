Сборная России по футболу одержала победу над Камеруном

На стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве завершился товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Встреча закончилась победой российской команды со счетом 1:0. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени.

Единственный гол на 40-й минуте забил нападающий сборной России Федор Чалов. Он головой добил мяч в ворота после собственного удара. Россияне также забили два мяча из положения вне игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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