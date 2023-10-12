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Сборная России по футболу одержала победу над Камеруном

Гол Чалова принес сборной России победу над Камеруном в Москве со счетом 1:0

На стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве завершился товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Встреча закончилась победой российской команды со счетом 1:0. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени.

Единственный гол на 40-й минуте забил нападающий сборной России Федор Чалов. Он головой добил мяч в ворота после собственного удара. Россияне также забили два мяча из положения вне игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее тренер Станислав Черчесов прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азию.

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