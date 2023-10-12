Кросби поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Овечкиным

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский форвард Александр Овечкин. Слова Кросби передает журналистка Мишель Крекиоло в соцсети Х.

«Обе команды понимают, что когда мы играем друг с другом, в таких играх есть что-то большее. Это развивалось годами. Имея возможность все эти годы противостоять друг другу, мы с Овечкиным приносим нам обоим максимум пользы. Поскольку это их первая игра, я уверен, «Вашингтон» будет готов к ней», — сказал Кросби.

Матч пройдет 14 октября. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:30 по московскому времени. Это будет 66-й раз, когда Овечкин и Кросби встретятся в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее The Athletic назвал точное количество шайб, которое Овечкин забросит в текущем сезоне.