Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики: МОК стал подразделением НАТО

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР). Слова Балахничева передает РИА Новости.

12 октября МОК временно отстранил ОКР за включение в свой состав представительств новых регионов России. В состав ОКР вошли представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«В последнее время МОК стал одним из подразделений НАТО. Когда руководители ОКР включали в свой состав новые территории, это было абсолютно законным решением. Формально можно попробовать оспорить это решение в суде, чтобы нам потом не говорили, будто мы не использовали такую возможность», — заявил Балахничев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее в МОК рассказали, как будет проходить процесс восстановления ОКР.