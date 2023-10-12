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Россиянин поднялся в топ-3 рейтинга лучших бойцов Bellator

Усман Нурмагомедов вошел в тройку рейтинга лучших бойцов Bellator

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usman_nurmagomedov/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Боец смешанного стиля (ММА), чемпион Bellator Усман Нурмагомедов поднялся на третье место в рейтинге лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории (Р4Р). Об этом сообщает сайт организации.

8 октября россиянин единогласным решением судей одержал победу над Брентом Примусом в поединке за пояс чемпиона в легком весе на турнире Bellator 300 в Сан‑Диего и вышел в финал Гран‑при промоушена.

25-летний Нурмагомедов остается непобежденным. В его активе 18 боев в смешанных единоборствах, и во всех этих поединках он брал верх, в том числе одержав восемь побед нокаутом. Россиянин выступает в Bellator с 2020 года.

Дебютный поединок в профессиональной карьере он провел 26 марта 2017 года в Москве на турнире промоушена Moscow Pankration Federation. Усман одержал первую победу, одолев Имрана Абдиева.

На первой строчке рейтинга Р4Р остался бывший чемпион в полутяжелом весе Вадим Немков. На второе место вышел непобежденный украинец Ярослав Амосов, владеющий поясом лиги в полусреднем весе.

Ранее Усман Нурмагомедов отказался жать руку американке на турнире Bellator.

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