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Тренер «Интер Майами» рассказал о телохранителе Месси

Тренер «Интер Майами» Мартино: телохранитель Месси не служил в армии США

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Vasha Hunt/USA TODAY Sports/Reuters

Главный тренер американского «Интер Майами» Херардо Мартино опроверг информацию, согласно которой телохранитель аргентинского нападающего команды Лионеля Месси Яссин Чуэко – бывший солдат армии США с боевым опытом в Ираке и Афганистане. Его слова приводит The Athletic.

«Он никогда не был в Соединенных Штатах. Он не участвовал в боевых действиях и не состоял в рядах американских вооруженных сил. Все эти сообщения о нем за последние недели – ложь», — заявил специалист.

8 октября «Интер Майами» проиграл «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС и лишился шансов на выход в плей-офф турнира, оставшись на предпоследней строчке турнирной таблицы. Таким образом, сезон для форварда закончится 22 октября.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее известный инсайдер оценил вероятность ухода Месси в «Барселону».

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