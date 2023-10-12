В РФС рассказали об отношениях с УЕФА

Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС) Алексей Смертин, говоря о взаимоотношениях с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), заявил, что они не менялись. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Отношения с УЕФА не изменились. Наше направление — эта одна из немногих дверей, которая для нас открыта. Понятно, что изменилась логистика. Но это ерунда по сравнению с тем, что ты там получаешь и отдаешь в плане знаний и опыта», — заявил Смертин.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября издание The Independent сообщило, что УЕФА может пересмотреть данное решение, а 10-го числа об отмене решения было объявлено официально.

Ранее известный тренер рассказал, как бороться с недопуском российских футболистов до соревнований.