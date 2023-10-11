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Глава UFC заявил, что бой между Чимаевым и Костой может быть отменен

Глава UFC Дана Уайт не исключил отмены боя между Чимаевым и Костой

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John Locher/AP

Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт на пресс-конференции не исключил, что поединок между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой может быть отменен. Бой должен был должен был пройти в Абу-Даби в рамках турнира UFC 294. Коста рискует пропустить поединок из-за перенесенной операции.

«Да, это возможно. Когда мы узнаем? Очень скоро. Если только не появится где-нибудь очередной болтун. Надеюсь, в ближайшие часы у меня появится ответ», — сказал Уайт.

Чимаев выступает в UFC в средней и полусредней весовых категориях. Он дебютировал в промоушене 15 июля 2020 года в бою против Джона Филлипса на турнире UFC on ESPN 13, выиграв сабмишном. Следующий бой провел через десять дней против Риса Макки на турнире UFC on ESPN 14, где также выиграл нокаутом.

В ночь на 11 сентября 2022 года Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Хамзат одержал победу над американцем в первом раунде, выполнив болевой прием.

Ранее российский боец заявил о готовности заменить Косту в бою с Чимаевым.

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