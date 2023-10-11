Божович жестко раскритиковал УЕФА, припомнив отстранение Югославии от турниров

Бывший главный тренер ряда РПЛ Миодраг Божович прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск российских юношеских сборных до международных турниров. Слова Божовича передает Sport24.

«В 90-е, когда бомбили Югославию, они запрещали играть нашей сборной. Так что, для меня это не стало неожиданностью. Они на словах говорят, что политика не должна вмешиваться в футбол, но все-таки вмешиваются. УЕФА несерьезная организация. Они делают то, что им говорят. Не знаю, как сказать по-русски, но это когда ты лижешь жопу!» — сказал Божович.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

Президент УЕФА Александр Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября The Independent сообщила, что УЕФА может пересмотреть данное решение.

Ранее футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа заявил о желании перейти в российский клуб.