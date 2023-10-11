Российский футболист: в США тебе улыбаются на улице, а в Тольятти никто не здоровается

Российский футболист «Лайонс» Яков Шмелев, у которого есть американское гражданство, рассказал о различии людей в США и России. Его слова передает Sports.ru.

«В США идешь по улице, и кто-нибудь поздоровается, улыбнется. Могут сесть возле тебя на скамейке: «Как дела?». – «Все нормально. Как твои?» Это абсолютно нормально. В Тольятти у нас точно ни с кем не поздороваешься. Даже если в лифте с кем-то окажешься, никто ничего не скажет. Я не настаиваю, что это везде, но у меня такие впечатления», — сказал Шмелев.

24-летний Шмелев родился в Тольятти. Он выступает на позиции правого защитника за «Лайонс» с августа 2023 года. Контракт Шмелева с гибралтарским клубом рассчитан до лета 2024 года. До этого Шмелев выступал за американский клуб «Мичиган». По версии портала Transfermarkt рыночная стоимость Шмелева составляет €25 тыс.

Ранее Шмелев назвал плюсы и минусы США.