Обладатель Кубка Стэнли назвал фаворитов нового сезона НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов назвал главных кандидатов на победу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает Legalbet.

«В НХЛ много команд, кто будет бороться за трофей: «Каролина», «Нью-Джерси», «Рейнджерс», «Даллас», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Флорида» и «Бостон». Многие сходятся на финале «Каролины» и «Эдмонтона» или «Каролины» и «Далласа», — сказал Немчинов.

Новый сезон НХЛ стартовал 11 октября. В стартовом матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нэшвилл Предаторз» со счетом 5:3. Первую шайбу в новом сезоне забросил российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров.

Всего этот сезон будет включать в себя 1312 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, который завершится 19 апреля. Кубок Стэнли 2023 года выиграл «Вегас Голден Найтс».

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Питтсбурга» Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг установили рекорд всех крупных американских лиг по числу сезонов, сыгранных вместе.