Футбольный агент: Камерун не будет сильно напрягаться в матче со сборной России

Известный агент Алексей Сафонов считает, что сборная России по футболу может одержать победу над национальной командой Камеруна в предстоящей контрольной встрече. Слова Сафонова передает Legalbet.

«Можем ли рассчитывать на ничью с Камеруном? Напрягаться из них никто не будет, особенно ребята из ведущих европейских команд. Федерация определенные средства получила, согласилась на этот матч. Приедут, отработают деньги. Можем и обыграть их», — сказал Сафонов.

Товарищеская встреча между сборными России и Камеруна состоится 12 октября на «ВТБ Арене» в Москве. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч против национальной команды Кении. Матч пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Реала» посетит матч России и Камеруна в Москве.