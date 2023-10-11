«Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей за инцидент с болбоем

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московский «Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за то, что болбой красно-белых толкнул игрока столичного ЦСКА Милана Гайича во время очного матча команд, передает РИА Новости.

«В клубе пояснили, что это 14-летний воспитанник академии. Имело место физическое воздействие. Любому лицу, находящемуся на стадионе, запрещается иметь физические контакты с футболистами», — сказал Григорьянц.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» 8 октября, завершилась ничейным результатом — 2:2. В составе армейцев дубль оформил Милан Гаич, у «Спартака» отличились Квинси Промес и экс-игрок ЦСКА Хесус Медина, забивший на 90+7 минуте игры и принесший своей команде ничейный результат.

«Спартак» после 11 туров чемпионата России занимает пятую строчку, набрав 17 очков. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на восьмой позиции. Следующий очный матч команд состоится в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги. Точная дата поединка и время его начала еще не определены.

Ранее в «Спартаке» заступились за болбоя, толкнувшего игрока ЦСКА.